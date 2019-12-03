В Речице потасовка на лестничной площадке закончилась для одного из ее участников 6 годами колонии

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Молодой человек обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК Беларуси. В начале мая на лестничной площадке одного из домов в Речице разгорелся конфликт между ним и другим мужчиной. "В ссоре молодой человек не менее пяти раз ударил потерпевшего в область головы, туловища и конечностей. Бил руками и ногами. После удара кулаком в грудь тот упал на спину на лестничный марш, ударившись затылком о ступени", - рассказали в суде.

Спустя два дня от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Приговором суда рукоприкладчик признан виновным. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.-0-