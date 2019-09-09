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09 сентября 2019, 11:33

В Речице во время незаконной валютообменной сделки задержаны двое мужчин

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин задержаны в центре Речицы за нарушение порядка проведения валютных операций, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 7 сентября оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома совместно с коллегами из Речицкого РОВД задержали двух мужчин во время незаконной валютообменной сделки.

На улице Советской райцентра неработающие 48-летний житель Гомельского района и 53-летний речичанин хотели обменять валюту. По словам официального представителя, во время личного досмотра мужчин было изъято 70,5 тыс. российских рублей, более Br3 тыс., 20 евро и $1004.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.11.2 КоАП Беларуси (нарушение установленного порядка осуществления обменных операций). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 150 базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-

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валюта Гомельская область милиция Речица
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