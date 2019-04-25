В речицкой больнице упавший шкаф травмировал 94-летнюю пациентку

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В речицкой райбольнице шкаф упал на 94-летнюю пациентку. Женщина получила травмы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
По предварительной информации, пожилая женщина в палате хотела достать вещи из шкафа. Но он упал на нее. Бабушка получила переломы различной тяжести.
Сын пенсионерки обратился с заявлением в милицию.
Речицкий РОВД проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза по факту травмирования женщины.-0-
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