В Речицком районе на дорогу внезапно упало дерево: легковушка вылетела в кювет

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе на автодороге Октябрьский-Паричи-Речица водитель пытался уйти от столкновения с падающим деревом и съехал в кювет - в ДТП пострадал ребенок 2016 года рождения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 21 мая примерно в 14.30. Предварительно установлено, что 35-летний водитель "Рено" пытался избежать удара с деревом, которое внезапно стало падать на дорогу, но наехал на него, после чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в другие деревья.

В аварии травмы получил ребенок. Его доставили в Светлогорскую центральную райбольницу. В УГАИ отметили, что ребенка перевозили в детском удерживающем устройстве.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома