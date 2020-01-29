В Речицком районе нашли 4 авиабомбы

Фото войсковой части 5525
29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две авиабомбы обнаружили местные жители на прогалине в лесу в 10 км от деревни Озерщина Речицкого района, сообщили БЕЛТА в войсковой части 5525.
Прибывшие на место саперы войсковой части 5525 нашли еще два боеприпаса. Военнослужащие извлекли две советские авиабомбы послевоенного периода ФАБ-50, а также ФАБ-100 и ФАБ-250. По данным специалистов, общее количество взрывчатого вещества в боеприпасах составляет около 220 кг. Они обезврежены.
Во времена Советского Союза примерно в этой местности располагался полигон для бомбометания. Есть вероятность, что обнаруженные авиабомбы находились там с тех времен.-0-
Фото войсковой части 5525