В Речицком районе нашли 4 авиабомбы

Фото войсковой части 5525

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две авиабомбы обнаружили местные жители на прогалине в лесу в 10 км от деревни Озерщина Речицкого района, сообщили БЕЛТА в войсковой части 5525. Прибывшие на место саперы войсковой части 5525 нашли еще два боеприпаса. Военнослужащие извлекли две советские авиабомбы послевоенного периода ФАБ-50, а также ФАБ-100 и ФАБ-250. По данным специалистов, общее количество взрывчатого вещества в боеприпасах составляет около 220 кг. Они обезврежены. Во времена Советского Союза примерно в этой местности располагался полигон для бомбометания. Есть вероятность, что обнаруженные авиабомбы находились там с тех времен.-0- Фото войсковой части 5525 Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!