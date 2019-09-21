В Речицком районе сотрудники ГАИ остановили легковушку, перевозившую 300 л спиртного

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе госавтоинспекторы пресекли незаконную перевозку спиртосодержащей продукции, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
19 сентября примерно в 22.40 на автодороге М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин в районе поворота на деревню Бронное Речицкого района инспектор ДПС ОГАИ Речицкого РОВД остановил автомобиль "Ауди А6", которым управлял водитель 1976 года рождения. "Мужчина без сопроводительных документов перевозил в салоне своего транспортного средства 400 бутылок водки по 0,5 л и 20 полиэтиленовых бутылок объемом 5 л каждая со спиртосодержащей продукцией", - проинформировали в УГАИ.
По данному факту проводится проверка.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома