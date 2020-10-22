В Речицком районе спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе спасатели нашли 82-летнего пенсионера, заблудившегося в лесном массиве. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В центр оперативного управления Речицкого районного отдела по ЧС 21 октября в 19.45 поступило сообщение, что возле деревни Сведское Речицкого района потерялся мужчина. На поиски направились работники РОВД, РОЧС и Василевичского лесхоза. Связаться с пропавшим пенсионером было невозможно: у него не было мобильного телефона.

Утром 22 октября поиски возобновились в лесном массиве вблизи деревни Сведское, к группе присоединились работники ПАСО Гомельского областного управления МЧС и поисково-спасательный отряд "Симуран". В результате пенсионера нашли вблизи деревни Чернейки Речицкого района. В медицинской помощи не нуждался.-0-