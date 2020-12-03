В Речицком районе водитель перевозил без документов 1 тыс. л топлива

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОГАИ Речицкого РОВД пресекли незаконную перевозку 1 тыс. л топлива, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инспекторы ДПС 2 декабря примерно в 00.40 остановили на трассе М10 граница РФ - Гомель - Кобрин "Мерседес". За рулем был 56-летний водитель. В грузовом отделении правоохранители обнаружили около 1 тыс. л дизельного топлива. Оно было в металлических бочках объемом по 200 л.

Со слов мужчины, топливо он приобрел для личных нужд, при этом груз перевозил без сопроводительных документов.

Возбуждено уголовное дело.-0-