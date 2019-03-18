В Речицком районе женщина погибла, пытаясь потушить сухую траву

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе женщина погибла, пытаясь самостоятельно потушить сухую траву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Информация об обнаружении погибшей пенсионерки на частном подворье в агрогородке Лиски Речицкого района поступила спасателям утром 16 марта.

Известно, что сельчанку обнаружил ее сын. "Мужчина пришел навестить мать, на приусадебном участке увидел следы горения сухой растительности и погибшую, после чего обратился в милицию. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, потеряла сознание, упала и не смогла выбраться из горящей растительности", - отметили в МЧС.

Причина загорания устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают, что сухую траву ни в коем случае жечь нельзя. "Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны для человека. Не стоит и оставлять огонь без присмотра. Тщательно следует тушить окурки и спички перед тем, как выбросить их", - напомнили в МЧС.

"Палы травы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию", - подчеркнули в ведомстве.

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. "При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо же забрасывать кромку пожара песком. Если же ясно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно нужно сообщить о случившемся по телефону 101 и постараться как можно быстрее покинуть место пожара", - отметили в МЧС.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС