В реке Чечера нашли тело пропавшей 4 дня назад гомельчанки

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10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске в реке нашли тело пропавшей 4 дня назад гомельчанки, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
О пропаже жительницы Гомеля 1954 года рождения родственники сообщили в четверг, 5 сентября. "С тех пор велись ее поиски. 9 сентября около 20.00 очевидцы увидели тело женщины в реке Чечера и позвонили в экстренные службы", - рассказали в ОСВОДе.
Помощь в извлечении из воды пенсионерки оказывали старший спасательного поста ОСВОДа в Чечерске, а также работники районного подразделения МЧС.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет названа точная причина смерти. Сотрудники УСК выясняют обстоятельства происшедшего.-0-