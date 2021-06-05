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05 июня 2021, 10:34

В Рогачеве произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека пострадали

Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате инцидента два человека пострадали, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вспышка газовоздушной смеси без последующего горения произошла 4 июня во время ремонтных работ на газопроводе высокого давления, питающего котельную "Рогачевская" в Рогачеве по ул.Белинского. "В результате пострадали граждане 1982 и 1973 года рождения. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, состояние удовлетворительное", - рассказали в МЧС.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Причина вспышки устанавливается.-0-

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