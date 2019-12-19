В Рогачеве "ценитель" скульптур повредил мифического персонажа

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева повредил скульптуру мифического персонажа возле частного дома в райцентре, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Жительница райцентра сообщила о повреждении скульптуры ручной работы рядом с ее частным домом в оперативно-дежурную службу Рогачевского РОВД 18 декабря. По ее словам, ближе к вечеру в калитку постучал неизвестный мужчина. Когда он спросила о цели его визита, тот ответил, что ему нужна "лапа кентавра". "Услышав отказ хозяйки, гость подошел к одной из скульптур и оторвал конечность. Женщина предупредила, что вызовет милицию. Неизвестный бросил обломок возле скульптуры и ушел", - рассказали в УВД.

Сыщики уголовного розыска быстро нашли "ценителя" скульптур. 21-летний житель Рогачева, который ранее попадал в поле зрения милиции, задержан.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело.-0-