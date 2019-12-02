В Рогачевском районе легковушка опрокинулась в кювет: пострадали два пассажира

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе водитель легковушки пыталась избежать столкновения с гужевой повозкой, автомобиль опрокинулся в кювет - пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло вечером 1 декабря на 193-м км автодороги Р43 граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. 24-летняя водитель "Рено" пыталась избежать столкновения с гужевой повозкой, которая ехала в попутном направлении. Девушка выехала на полосу встречного движения, не справилась с управлением, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
В аварии пострадали два пассажира легковушки - 24-летняя девушка и 27-летний молодой человек. Их госпитализировали в Рогачевскую центральную райбольницу.-0-