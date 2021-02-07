В Рогачевском районе мужчина спас при пожаре соседку

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе мужчина спас на пожаре свою соседку, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Кистени поступило в службу спасения 7 февраля в 1.06. К моменту прибытия спасателей крыша одноэтажного деревянного дома была полностью охвачена огнем. Автономным пожарным извещателем дом оборудован не был.

Хозяйка - пенсионерка 1939 года рождения - проживает одна. Со слов соседей характеризуется положительно, ее нахождение на учетах сейчас устанавливается.

"Вероятнее всего события развивались следующим образом: до прибытия подразделений МЧС мужчина 1981 года рождения увидел, что горит кровля соседского дома, забрался в дом через оконный проем, обнаружил спящую в комнате хозяйку и спас ее. Прибывшие на место работники скорой медицинской помощи осмотрели женщину, ее госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении областного управления МЧС.

Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и стены дома.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-