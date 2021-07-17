17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе перевернулся катер - в воде оказались 15 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

"16 июля в 21.18 в службу спасения поступила информация, что в деревне Стреньки Рогачевского района на озере Святое перевернулся прогулочный катер, в воде 15 человек, просят о помощи, - рассказали в МЧС. - По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что перевернулся прогулочный катер в 70-80 м от берега, люди на поверхности озера".

Работники МЧС спустили на воду моторную лодку "Корсар", на борт которой подняли из воды пять человек, терпевших бедствие: мужчину 1978, девушку 2003-го, ребенка 2009-го, женщин 1980-го и 1981 годов рождения.

В 21.33 прибыли работники ОСВОД и с помощью моторной лодки "Казанка" извлекли из воды трех человек: мужчину 1980-го, девочку 2003-го и мужчину 1954 года рождения.

Остальные самостоятельно доплыли до берега.

Как выяснилось при разбирательстве, 14 посетителей базы отдыха отправились на прогулку по озеру. Произошел крен катера свыше критического - судно перевернулось. Из средств спасения были восемь спасательных жилетов и два спасательных круга. Когда опрокинулся катер, в жилетах были трое детей.

Прогулочный катер "Маяк ВКМ-3М" вместимостью шесть пассажиров и два члена экипажа был зарегистрирован в июне 2020 года на Жлобинском участке ГИМС. При техническом освидетельствовании 25 мая катер признали годным к эксплуатации.

Проверка показала: мужчина 1954 года рождения, управлявший катером, с места инцидента скрылся. Работники РОВД выясняют его местонахождение. Устанавливаются сведения о наличии у гражданина удостоверения на право управления судном мощностью двигателя свыше 5 л.с.

На месте инцидента опросили очевидцев. Управлявший катером допустил на палубу 14 человек, превысив разрешенное количество, а это нарушение требований безопасного использования маломерного судна.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - перегруз и нарушение требований безопасности при маневрировании.-0-