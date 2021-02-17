В Рогачевском районе разорвался отопительный котел в частном доме

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел разорвался в частном доме в Рогачевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Дежурная медсестра рогачевской больницы сообщила спасателям об обращении женщины, которая получила травму из-за разрыва отопительного котла, поздним вечером 16 февраля.

Как выяснилось, в подводящем трубопроводе замерзла вода, из-за чего нарушилась ее циркуляция и в системе поднялось давление. "Это послужило причиной разрыва. В результате происшествия поврежден корпус котла (оторвана задняя стенка) и выбито остекление веранды дома. Дом не поврежден. Работники МЧС не привлекались", - уточнили в УМЧС.

В момент инцидента хозяйка дома и ее гостья находились в помещении котельной рядом с отопительным котлом.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - повышение давления в системе в результате нарушения циркуляции воды, замерзание.-0-