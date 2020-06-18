В Рогачевском районе задержали троих рыбаков с незаконным уловом

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.281 за незаконную добычу рыбы, повлекшую ущерб в особо крупном размере. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира обнаружили троих рыбаков с незаконным уловом рядом с озером Большое Комарино утром 17 июня. Следственно-оперативная группа изъяла при обыске шесть сетей и 299 особей рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, оценивается в более Br11 тыс.

Подозреваемые задержаны. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.-0-

Фото из Telegram-канала СК