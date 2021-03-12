В Россонском районе мужчина избил кочергой двух женщин, одна из них умерла

12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Россонским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 9 марта пьяный мужчина пришел в библиотеку-клуб, где увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное. Он взял кочергу и принялся ею наносить удары женщинам. После с места происшествия скрылся. Когда о происшествии узнал брат 49-летней женщины, он позвонил в скорую помощь и милицию. Однако потерпевшую спасти не удалось, от полученных травм она скончалась в учреждении здравоохранения.

"Подозреваемый был задержан в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем воздухе составило 1,5 промилле. Установлено, что вышеуказанные люди распивали спиртное вместе утром того же дня. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований", - отметила Оксана Лазько.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Он допрошен. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.-0-