В Ружанах пенсионер спас при пожаре соседку

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сосед спас женщину при пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном доме в г.п.Ружаны поступило спасателям 20 ноября в 11.00. "Когда на место прибыли работники МЧС, из одной квартиры шел дым, внутри мог находиться человек. Однако выяснилось, что до прибытия подразделений РОЧС сосед-пенсионер через открытую входную дверь зашел в горевшую квартиру и спас хозяйку. Пожилая женщина находилась на кухне и была дезориентирована", - рассказали в МЧС.
Спасенную госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". В 11.11 пожар был локализован и ликвидирован. Огнем повреждены диван, кровать, постельные принадлежности. Соседние квартиры пламя не затронуло. Причина пожара устанавливается.-0-
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