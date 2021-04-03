В самоволку на грузовике: срочник сбежал с полигона

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий срочной службы самовольно покинул полигон на грузовике - беглеца ищут во взаимодействии с милицией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район, - рассказали подробности в пресс-службе. - По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват". Автомобиль найден на обочине проезжей части".

В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия.

Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.

Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования.-0-