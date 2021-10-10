В Щучине при пожаре в общежитии эвакуированы 35 человек

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 9 октября спасатели ликвидировали пожар в общежитии Щучина, из здания эвакуированы 35 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В общежитии по ул.Островского загорелась одна из комнат. Сработала система передачи извещений о ЧС "Молния". До прибытия подразделений МЧС из здания общежития эвакуировалось 35 человек, в том числе 8 детей.

Огонь успел повредить мебель, закопчены стены и потолок в комнате. Обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.-0-