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02 июня 2021, 17:50

В Щучине спасли упавшую в пруд девочку

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине спасли упавшую в водоем девочку. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 1 июня в городском парке Щучина. На набережной 11-летняя девочка поскользнулась на бетонных плитах и упала в воду.

На опубликованном в Telegram-канале видео видно, как сотрудники милиции поспешили на помощь. Они спустились в воду и помогли ребенку выбраться.

"Летние каникулы только начинаются, и впереди еще много дней для отдыха. Мы, взрослые, должны уберечь детей от несчастных случаев", - отметили в МВД.-0-

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