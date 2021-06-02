В Щучине спасли упавшую в пруд девочку

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине спасли упавшую в водоем девочку. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 1 июня в городском парке Щучина. На набережной 11-летняя девочка поскользнулась на бетонных плитах и упала в воду.

На опубликованном в Telegram-канале видео видно, как сотрудники милиции поспешили на помощь. Они спустились в воду и помогли ребенку выбраться.

"Летние каникулы только начинаются, и впереди еще много дней для отдыха. Мы, взрослые, должны уберечь детей от несчастных случаев", - отметили в МВД.-0-