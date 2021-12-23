В Щучинском районе из-за аварии без тепла были 13 домов

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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе из-за аварийной остановки котла без тепла были 13 зданий, сообщили БЕЛТА в МЧС.
22 декабря в 18.04 поступило сообщение об аварийной остановке твердотопливного котла в результате выхода из строя теплообменника в котельной Щучинского РУП ЖКХ в городском поселке Желудок.
Без отопления оставались больница, средняя школа, детский сад и 10 частных жилых домов. Для отопления потребителей задействована передвижная котельная Волковысского коммунального хозяйства.
В 23.30 теплоснабжение потребителей было восстановлено.-0-