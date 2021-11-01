В Щучинском районе пожар уничтожил 170 т соломы

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе спасатели дважды за день выезжали на тушение возгораний соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

Оба случая произошли днем 31 октября. В 15.12 поступило сообщение о пожаре стога соломы в рулонах в поле возле деревни Бабичи. Огонь уничтожил 60 т соломы. Менее чем через полчаса о такой же ситуации сообщили в деревне Петрашки. Там на поле уничтожено 110 т соломы, еще 10 т удалось спасти.

Причины обоих пожаров выясняются.-0-