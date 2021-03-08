В Шкловском районе микроавтобус врезался в тягач, есть жертва

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе днем 7 марта произошла серьезная авария - микроавтобус врезался в тягач, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Вблизи деревни Локути 36-летний могилевчанин, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом DAF в составе с автоцистерной.
В результате ДТП водитель Mercedes скончался на месте, а его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.-0-
Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома