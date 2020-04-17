В Шумилино случился пожар на производстве пластмассовых изделий

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино на предприятии по производству пластмассовых изделий 16 апреля произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, дымилась кровля производственного здания ООО "Альянспластресурс". Компания специализируется на производстве бытовых пластмассовых изделий. Работники предприятия успели покинуть здание самостоятельно, никто не пострадал.

Фото Витебского областного управления МЧС

Спасатели ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Огонь повредил 20 кв.м кровли.-0-