В Шумилино спасли провалившегося под лед рыбака

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ЧП произошло 9 декабря. В 8.35 спасатели получили сообщение о том, что на озере Шумилинское провалился под лед мужчина. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что около восьмидесяти метров от берега, держась на плаву в промоине льда, находится человек. Им оказался 64-летний пенсионер. С общим переохлаждением организма он был госпитализирован.

Позже выяснилось, что мужчина рано утром пришел рыбачить и, не рассчитав толщину льда, провалился. Рядом были другие рыбаки, которые и сообщили о происшествии. Тонущему мужчине помог спасательный жилет, который позволил ему держаться на плаву до прибытия подразделений МЧС.-0-