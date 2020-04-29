В Слониме легковушка сбила подростка на велосипеде

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме легковушка сбила 15-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 27 апреля на улице Евфросинии Полоцкой. Водитель "Рено" выезжала с дворовой территории. В это время проезжую часть на велосипеде пересекала девушка.

Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу. Девушка находится в реанимации одной из клиник в Гродно.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ГАИ просит всех участников движения, включая велосипедистов и мотоциклистов, быть максимально внимательными. Так, в Ивьевском районе 25 апреля на перекрестке столкнулись авто и мотоцикл. 54-летний водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги в направлении деревни Дайлиды и не предоставил преимущество мотоциклу. С травмами 48-летнего мотоциклиста госпитализировали.-0-