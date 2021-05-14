В Слониме мужчина разрисовал остановки и стену гаража - возбуждены уголовные дела

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме правоохранители установили личность мужчины, который в прошлом году на ряде объектов райцентра писал циничные надписи политического характера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"В октябре - декабре прошлого года мужчиной были разрисованы два остановочных пункта в Слониме и стог сена в полиэтиленовой оболочке за городом. Отдельно он высказался в адрес начальника РОВД, нанеся на стену гаражного кооператива надпись непристойного характера в отношении данного руководителя", - рассказали в УВД.

Действиям ранее судимого 39-летнего мужчины дана правовая оценка. По статьям "Хулиганство", "Осквернение сооружений и порча имущества" возбуждены уголовные дела. Кроме того, весной этого года мужчина трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, за что был привлечен к административной ответственности.-0-