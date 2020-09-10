В Слониме мужчину вынесли из задымленного дома

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слонимские спасатели при пожаре в частном доме спасли 53-летнего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 9 сентября сосед сообщил о пожаре частного дома по переулку Пушкина в Слониме. Из-за сильного задымления мужчина не смог войти внутрь. На место незамедлительно направились подразделения спасателей.

"На кровати в одной из комнат обнаружили хозяина жилища. Надев на мужчину маску, спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС. После обследования 53-летнего мужчину отпустили домой.

На ликвидацию пожара потребовалось несколько минут. Огнем поврежден пол на площади около 2 кв.м. Основная рассматриваемая версия причины возгорания - неосторожность при курении.

В МЧС напомнили, что курильщики подвергают опасности не только свою жизнь и здоровье, но и тех, кто находится рядом. За восемь мес. 2020 года в Гродненской области из-за неосторожного курения произошел 101 пожар, погибли 32 человека.-0-

Фото МЧС