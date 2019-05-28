В Слониме сотрудница банка присвоила деньги клиентки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий специалист по кредитованию одного из слонимских банков использовала служебное положение для личного обогащения. Этот факт выявили сотрудники Слонимской финансовой милиции и районного отдела Следственного комитета при проверке информации о хищении денежных средств, сообщили БЕЛТА в КГК.

Как оказалось, ведущий специалист по кредитованию в 2017 году не выполнила необходимые операции по закрытию возобновляемого кредита после его погашения клиенткой - своей знакомой, которая передала ей банковскую карту с PIN-кодом для закрытия счета.

Через несколько месяцев сотрудница банка воспользовалась этой картой, чтобы снять деньги на личные нужны. Когда на мобильный телефон клиентки, уверенной, что она рассчиталась с банком полностью, стали приходить смс-оповещения о снятии денег и растущей просрочке, работница учреждения объяснила это техническим сбоем. Спустя некоторое время она уговорила свою знакомую снять с этой же банковской карточки деньги и одолжить их якобы на организацию бизнеса.

Банку причинен ущерб в размере более Br6 тыс. В отношении бывшей сотрудницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления). Она заключена под стражу.-0-