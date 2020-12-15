В Слуцке ищут мошенника, присвоившего деньги владельца магазина

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкое РОВД разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Устанавливается личность мужчины, который в конце ноября в магазине завладел деньгами, принадлежащими владельцу павильона. Подозреваемый убедительно просил продавца поменять мелкие денежные купюры на крупные, а в итоге забрал и те и другие.

Очевидцев либо тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (017) 295-53-40, 8 (029) 183-63-13 или по номеру 102.-0-