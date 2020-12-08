В Слуцке из-за аварии без тепла и горячей воды были 45 домов, 3 детских сада и 2 гимназии

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке из-за аварии без тепла и горячей воды оставались 45 домов, 3 детских сада и 2 гимназии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"7 декабря в 14.05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 500 мм по улице Комсомольской, 3 в городе Слуцке. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 45 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада, 2 гимназии, родильное отделение Слуцкой центральной районной больницы и Слуцкий дом ребенка", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня в полночь тепло- и горячее водоснабжение потребителей восстановлено. -0-