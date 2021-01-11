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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пьяные родители посадили сына за руль автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. "Сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы на автодороге Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи остановили автомобиль "Форд Галакси", который двигался в направлении Минска. За рулем минивэна оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители, которые были с характерными признаками алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ. В ходе разбирательства отец пояснил, что с семьей они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в 30 км от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын-подросток, который по просьбе отца сел за руль. В отношении отца и сына составлены административные материалы по ч.1 ст.18.19 КоАП Беларуси. Кроме штрафа данную семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!