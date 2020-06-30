В Смолевичском районе 10-летний мальчик украл с банковской карты более $300

30 июня, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. В Смолевичском районе 10-летнего ребенка взяли на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних из-за кражи денег с банковской карты, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Десятилетний мальчик "путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием реквизитов банковской платежной карты" похитил более $300. Малолетнего взяли на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку уголовная ответственность за подобные действия предусмотрена с 14 лет.

Это не единичный случай в районе. Ранее аналогичное правонарушение совершил подросток в одном из поселков Смолевичского района. "При этом ему было известно, кто является владельцем карты. Парень все равно воспользовался реквизитами и приобрел в интернет-магазине товары на сумму около Br200", - рассказали в ИДН Смолевичского РОВД.

Законодательство предусматривает с 14-летнего возраста уголовную ответственность за кражу с использованием компьютерной техники либо за введение в компьютерную систему ложной информации . В соответствии со ст.212 УК возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Как отметили в милиции, при обнаружении утерянной карты необходимо передать ее в ближайшее отделение банка, который выпустил карту.-0-