19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе автомобиль столкнулся с лосем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"18 апреля около 20.45 на 22-м км автодороги М2 Минск - Национальный аэропорт Минск вблизи деревни Слобода Смолевичского района 23-летняя жительница Минска, управляя автомобилем "Джили Атлас" и двигаясь в направлении Минска, совершила наезд на внезапно выбежавшее дикое животное (лося)", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

"Уважаемые водители транспортных средств, Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует снижать скорость на автодорогах с гравийным покрытием и быть предельно внимательными на участках, где установлены предупреждающие дорожные знаки "Дикие животные", - отметили в ГАИ.-0-