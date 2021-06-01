В Смолевичском районе погиб водитель, не справившись с управлением

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Смолевичском районе водитель не справился с управлением и погиб на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"31 мая около 18.50 на 42-м км автодороги Р59 Логойск - Смолевичи - Марьина Горка произошло опрокидывание автомобиля. 56-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Ярис", двигаясь в направлении Червеня, неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на отбойное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся", - рассказали в УВД.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростные режимы и снижать скорость на закруглениях дорог, а также быть внимательными за рулем.-0-