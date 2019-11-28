В Смолевичском районе при пожаре жилого дома погибла женщина

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе (Минская область) на пожаре погибла женщина, госпитализирован мужчина с ожогами 9% тела. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 27 ноября в 19.13 в деревне Верх-Озеро. Горел жилой дом. В результате происшествия погибла женщина. Мужчина с предварительным диагнозом "термические ожоги 9% тела" госпитализирован. Причина возгорания устанавливается.-0-