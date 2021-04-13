13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе при тушении горящей травы пострадал пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

12 апреля в 10.35 спасателям поступила информация о возгорании вблизи деревни Лютка. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили: горит сухая растительность на площади около 50 кв.м.

"При самостоятельном тушении пострадал пенсионер 1956 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина с предварительным диагнозом "ожоги лица 5%" доставлен в больницу", - уточнили в ведомстве.

Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются.

МЧС обращает внимание: выжигание сухой растительности запрещено и опасно для жизни. При разведении костров на придомовой территории необходимо обязательно следить за процессом, иметь под рукой ведро с водой или огнетушитель, а после догорания полить кострище водой, чтобы исключить повторное возгорание.-0-