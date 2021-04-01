1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе бойцы МЧС спасли троих тонувших рыбаков. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

31 марта в 13.47 диспетчер Сморгонского районного отдела МЧС получил сообщение о том, что в озере вблизи деревни Крево тонут рыбаки.

Примерно в 50 м от берега в ледяной воде на небольшом расстоянии друг от друга находились двое мужчин. Глубина озера - более 2 м. Брошенный им спасательный круг и веревка помогли продержаться до прибытия группы спасения на водах. Работники МЧС, надев спасательные костюмы сухого типа, добрались к тонувшим. Погрузив одного из них на спасательную доску, помогли второму выбраться из полыньи и отбуксировали на сушу.

В 30 м от берега в воде находился третий рыбак. Он стал свидетелем ЧП, сообщил по номеру 101 и, пытаясь помочь товарищам по хобби, провалился под лед. Его вытащили при помощи веревки и спасательного круга.

Спасенные переданы бригаде скорой медицинской помощи. Двоих доставили в центральную районную больницу с диагнозом "переохлаждение". Возраст спасенных - 69, 54 и 49 лет. Ни у кого из них не было ни спасательного жилета, ни шильев, ни веревки. Мужчины прибыли на рыбалку из соседнего райцентра. -0-

Фото МЧС