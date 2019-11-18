В Сморгонском районе легковушка сбила велосипедиста

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 17 ноября неподалеку от деревни Осипаны. "Опель Кадет" под управлением 26-летнего водителя сбил двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. "От полученных травм житель Сморгонского района 1988 года рождения скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами спереди и сзади.-0-