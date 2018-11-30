В Сморгонском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушение правил эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем могли стать причиной пожара в Сморгонском районе, во время которого погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в деревни Ивашковцы после полуночи 30 ноября сообщила местная жительница. Женщина проснулась от треска горящего шифера, выглянула в окно и увидела огненное зарево на соседнем участке.
"Через несколько минут спасатели прибыли на место. Происходило открытое горение частного одноэтажного дома. Одновременно с ликвидацией возгорания бойцы МЧС приступили к поиску людей в горящем строении. На кровати в спальной комнате было обнаружено обгоревшее тело мужчины", - сообщили в областном управлении МЧС.
Выяснилось, что в доме проживал хозяин 1975 года рождения. Со слов соседей характеризовался, как любитель выпить лишнего, курил. Накануне трагедии односельчане также видели его нетрезвым.
Огнем уничтожена кровля, потолок, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Гродненском областном управлении МЧС
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