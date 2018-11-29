Жительница Кореличского района обгорела при попытке потушить пожар в доме

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Кореличского района обгорела при попытке самостоятельно потушить пожар в доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Сервечь поступило утром 28 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили загорание внутри одноэтажного жилого дома. Хозяйка, женщина 1954 года рождения, была дома одна.

Она рассказала, что утром растопила печь и вышла за дровами, оставив открытой дверцу. Когда вернулась, то увидела, что огонь перебросился на тканевую занавеску.

Женщина самостоятельно пыталась справиться с пожаром и получила ожоги I-II степени лица и руки (5% тела). Сейчас она находится в районной больнице. Огнем уничтожено имущество, повреждены перекрытие и стены.

Отопительный сезон в самом разгаре. В МЧС призывают не игнорировать правила пожарной безопасности при эксплуатации печи, чтобы не оказаться в списках погорельцев.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС