Жительница Кореличского района обгорела при попытке потушить пожар в доме

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Кореличского района обгорела при попытке самостоятельно потушить пожар в доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Сервечь поступило утром 28 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили загорание внутри одноэтажного жилого дома. Хозяйка, женщина 1954 года рождения, была дома одна.
Она рассказала, что утром растопила печь и вышла за дровами, оставив открытой дверцу. Когда вернулась, то увидела, что огонь перебросился на тканевую занавеску.
Женщина самостоятельно пыталась справиться с пожаром и получила ожоги I-II степени лица и руки (5% тела). Сейчас она находится в районной больнице. Огнем уничтожено имущество, повреждены перекрытие и стены.
Отопительный сезон в самом разгаре. В МЧС призывают не игнорировать правила пожарной безопасности при эксплуатации печи, чтобы не оказаться в списках погорельцев.-0-
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