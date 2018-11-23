23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Авария произошла сегодня днем на дороге Сморгонь-Вилейка вблизи деревни Кулеши.

Прибывшие подразделения МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mersedes и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Сморгонского РОВД устанавливают обстоятельства происшествия.-0-