23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Авария произошла сегодня днем на дороге Сморгонь-Вилейка вблизи деревни Кулеши.
Прибывшие подразделения МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mersedes и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Сморгонского РОВД устанавливают обстоятельства происшествия.-0-
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