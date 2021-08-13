В Солигорске два человека получили ожоги при пожаре в подвале пятиэтажки

13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Солигорске при пожаре в подвале пятиэтажки два человека получили ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Инцидент произошел 12 августа в Солигорске по улице Козлова, 12А. Спасателям в 17.53 поступило сообщение о пожаре в подвале с ограниченным доступом пятиэтажного жилого дома.
В результате происшествия получили ожоги гражданин 1994 года рождения и гражданка 1975 года рождения. С полученными травмами они госпитализированы.
Причина пожара выясняется.-0-
Инцидент произошел 12 августа в Солигорске по улице Козлова, 12А. Спасателям в 17.53 поступило сообщение о пожаре в подвале с ограниченным доступом пятиэтажного жилого дома.
В результате происшествия получили ожоги гражданин 1994 года рождения и гражданка 1975 года рождения. С полученными травмами они госпитализированы.
Причина пожара выясняется.-0-