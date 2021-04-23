В Солигорске по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Вечером 22 апреля жители Солигорска сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе многоквартирного жилого дома. На место выбыла следственно-оперативная группа. Оперативники уголовного розыска опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов с использованием служебной собаки Департамента охраны удалось задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний знакомый погибшего, судимый за незаконный оборот наркотиков", - рассказали в МВД.
По словам очевидцев, мужчины встретились на улице, возникла потасовка - один из них смертельно ранил обидчика ножом в шею.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство.-0-