В Солигорске приговорили мужчину к 2 годам ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Установлено, что нетрезвый фигурант 15 апреля 2021 года при помощи мобильного телефона в разделах одного из общедоступных аккаунтов в социальной сети "Вконтакте" разместил к опубликованной статье комментарий в отношении сотрудника Солигорского РОВД. В нем была ненормативная лексика и явно негативная оценка личности милиционера.
В суде обвиняемый вину признал в полном объеме.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Солигорского района вынес обвинительный приговор: 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Мобильный телефон, принадлежавший обвиняемому, безвозмездно изъят в доход государства.
Приговор суда вступил в законную силу.-0-