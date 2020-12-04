4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе браконьеры застрелили двух косуль, ущерб составил более Br6 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Ночью 30 ноября экипаж ДПС ОГАИ Солигорского РОВД остановил для обычной проверки автомобиль "Опель". Инспекторы обнаружили в машине винтовку Мосина образца 1891 года и две туши диких животных. Мужчины пояснили, что убили косуль вблизи деревни Песчанка. Разрешения на охоту они не имели.

Водителя и пассажира задержали. Возбуждено уголовное дело по ст.282 (незаконная охота) УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Винтовка изъята. Имущественный вред окружающей среде оценен в Br6,48 тыс.-0-