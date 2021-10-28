В Солигорском районе школьник пробрался в дом к односельчанам и украл около Br600

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе школьник пробрался в дом к односельчанам и обокрал их. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Заявление о том, что из квартиры в одной из деревень Солигорского района пропали около Br600, поступило в милицию 8 октября. При разбирательстве было установлено, что деньги похитил знакомый их малолетнего сына - 11-летний школьник. Ребенок узнал, где хранились ключи от квартиры. Мальчик воспользовался тем, что хозяев нет дома, проник в квартиру и забрал деньги. Часть суммы ребенок успел потратить", - рассказали в УВД.

Так как малолетний не достиг возраста привлечения к ответственности за кражу, к ответственности привлечена его мать: в ее действиях усмотрели систематическое невыполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка. Школьник не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он уже совершал хищения, повреждал имущество и применял силу к сверстнице. Часто ребенок на длительное время был предоставлен самому себе.

Изучив обстоятельства произошедшего, инспектор по делам несовершеннолетних в отношении 37-летней сельчанки составил протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.3 КоАП. Решение по делу об административном правонарушении 27 октября приняла комиссия по делам несовершеннолетних. Гражданке назначили минимальный штраф - 1 базовую величину (1 БВ - Br29). На заседании комиссии женщина пообещала изменить отношение к воспитанию ребенка и усилить за ним контроль, материальный вред односельчанам она возместила сразу.-0-