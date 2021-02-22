В Солигорском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе работники МЧС нашли заблудившегося в лесу мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 февраля в 6.35 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве возле деревни Летенец Солигорского района. В службу спасения позвонил сам потерявшийся. Позже спасателям стало известно, что мужчина около 2.00 этого дня решил через лес добраться из деревни Летенец в Солигорск, но заблудился. Связь с потерявшимся не поддерживалась, так как телефон заявителя после сообщения был недоступен", - рассказали в пресс-службе.

В 7.09 потерявшийся обнаружен в лесу работниками МЧС.

Мужчина госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".-0-